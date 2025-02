HSV: Neuer Leihverein für Sanne

Der Hamburger SV hat die Leihe von Tom Sanne zu Hannover 96 vorzeitig beendet. Stattdessen läuft der 20-jährige Angreifer künftig für den FC Dordrecht in der zweiten niederländischen Liga auf. Dordrecht leiht Sanne bis Saisonende und hat sich zudem eine Kaufoption gesichert.

Bei Hannover lief der Angreifer in 17 Partien in der 3. Liga für die Zweitvertretung auf, in den Kader der ersten Mannschaft schaffte er es nicht. In der Vorsaison machte Sanne mit 24 Treffern in der Regionalliga Nord für den HSV II auf sich aufmerksam und wurde dort Torschützenkönig. Für die erste Mannschaft der Rothosen kommt der Mittelstürmer auf zwei Einsätze und ein Tor.