Rückendeckung für Hütter

Adi Hütter muss sich trotz des drohenden Ausscheidens in der Champions League keine Sorgen um seinen Job bei der AS Monaco machen. Sportdirektor Thiago Scuro nimmt seinen Trainer im Interview mit der ‚L’Équipe‘ in Schutz und sagt: „Es gab auf keiner Ebene Diskussionen über einen möglichen Trainerwechsel.“ Hütters Vertrag wurde erst zu Jahresbeginn um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer ist seit Sommer 2023 im Fürstentum tätig. In seiner ersten Saison führte er Monaco zur Vizemeisterschaft in Frankreich, aktuell belegt er mit seinem Team Rang vier. Am morgigen Dienstag (21 Uhr) will Hütters Monaco bei Benfica Lissabon die 0:1-Hinspielniederlage noch drehen und ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Auch laut Scuro ist dieses Gelingen „von entscheidender Bedeutung“.