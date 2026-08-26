Menü Suche
Kommentar 4
La Liga

Balde informiert Barça

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Alejandro Baldé beschwert sich @Maxppp

Der FC Barcelona bleibt voraussichtlich auf Alejandro Balde sitzen. Laut Fabrizio Romano hat der Spanier seinem Klub mitgeteilt, dass er bleiben und sich durchsetzen will. Am Linksverteidiger zeigt sich vor allem Manchester United interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barça will den 22-Jährigen dringend loswerden, um noch Einnahmen zu generieren. Durch die Festverpflichtung von João Cancelo (32) ist die Konkurrenzsituation bei den Außenverteidigern beim spanischen Meister groß. In der vergangenen Rückrunde hatte Balde seinen Stammplatz unter Hansi Flick verloren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Alejandro Baldé

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Alejandro Baldé Alejandro Baldé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert