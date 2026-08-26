Balde informiert Barça

Der FC Barcelona bleibt voraussichtlich auf Alejandro Balde sitzen. Laut Fabrizio Romano hat der Spanier seinem Klub mitgeteilt, dass er bleiben und sich durchsetzen will. Am Linksverteidiger zeigt sich vor allem Manchester United interessiert.

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Barça will den 22-Jährigen dringend loswerden, um noch Einnahmen zu generieren. Durch die Festverpflichtung von João Cancelo (32) ist die Konkurrenzsituation bei den Außenverteidigern beim spanischen Meister groß. In der vergangenen Rückrunde hatte Balde seinen Stammplatz unter Hansi Flick verloren.