Trio um Liverpool heiß auf Gloukh

Oscar Gloukh hat sich scheinbar auf die Zettel dreier englischer Schwergewichten gespielt. Wie die ‚Sun‘ berichtet, zeigen der FC Arsenal, der FC Liverpool und Manchester United Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler in Diensten von RB Salzburg. Die Scouts der Premier League-Klubs haben den 19-Jährigen bereits unter die Lupe genommen.

Für Salzburg stand der israelische Nationalspieler in der laufenden Saison bislang achtmal auf dem Rasen und war in seinen Einsätzen an vier Treffern direkt beteiligt. Vertraglich ist Gloukh noch bis 2027 an die Österreicher gebunden. Erst im Januar dieses Jahres war das Mittelfeld-Talent für sieben Millionen Euro in die Mozartstadt gewechselt.