Zaniolo schließt sich Atalanta an

Nicolò Zaniolo wird ab der kommenden Saison das Trikot von Atalanta Bergamo tragen. Wie der Europa League-Sieger verkündet, wird der Mittelfeldstratege eine Saison mitsamt Kaufoption von Galatasaray ausgeliehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt diese bei 15,5 Millionen Euro, die durch Boni noch um zwei Millionen steigen kann. Die Leihgebühr liegt bei über sechs Millionen Euro.

Für den 25-Jährigen ist es die vierte Station in Italien. Ausgebildet wurde Zaniolo beim AC Florenz, bevor er nach einer Leihe in die zweite italienische Liga bei der AS Rom landete. Dort gewann der Italiener in der Saison 2021/22 unter José Mourinho die UEFA Conference League, schoss im Finale sogar den Siegtreffer. Nun geht der 19-fache Nationalspieler für die Bergamasken auf Titeljagd.