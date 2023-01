Bayern: Nachwuchstalent Aydin auf dem Sprung?

Verliert der FC Bayern bald ein weiteres Nachwuchstalent? Laut Informationen der ‚Bild‘ zeigt der VfB Stuttgart ernsthaftes Interesse an Mittelfeldspieler Eyüp Aydin. Erste Verhandlungen sollen bereits stattgefunden haben.

Neben den Schwaben haben auch Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen. Pikant dabei: Dessen Vertrag läuft im Sommer aus.

Aydin war 2017 vom FC Heidenheim in die U16 der Münchner gewechselt, wo er nun Stammkraft in der zweiten Mannschaft ist. In 19 Regionalligapartien verbucht der Linksfuß drei Treffer sowie vier Assists. Aufgrund seiner guten Leistungen war der Teenager immer wieder im Training der Profis dabei, zuletzt sogar im Trainingslager in Doha.