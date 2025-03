Pressestimmen: „Nagelsmann löst das Problem im San Siro“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Die Illusion hält nur eine Weile, dann überholt uns Deutschland mit zwei Kopfballtoren. Die Qualifikation für das Final Four ist nun ein harter Brocken.“

Tuttosport: „Nagelsmann dreht das Spiel. Der deutsche Trainer zog die Kleindienst-Karte. Die Deutschen überraschten Italien mit ihrer neuen Formation in der zweiten Hälfte.“

Spanien

Marca: „Nagelsmann löst das Problem im San Siro. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die ein frühes Tor durch Sandro Tonali kassiert hatte, verlor nicht die Geduld, überstand die Konter der Azzurri und drehte das Spiel.“

as: „Joshua Kimmich, der zwei Vorlagen lieferte, könnte auch einen Handschuh am Bein tragen. Von einem Comeback am Sonntag in Dortmund kann Italien nur träumen.“

England

Guardian: „Deutschland schlägt gegen Italien zurück. Goretzka gibt den Deutschen in diesem Viertelfinale den Vorteil fürs Rückspiel.“

Goal.com: „Joshua Kimmich inspiriert Deutschland. Der Bayern-Star macht keinen einzigen falschen Schritt im San Siro und liefert zwei Assists in einem Spiel, in dem Julian Nagelsmanns Elf nach einem Rückstand zurückstürmt, um die Kontrolle über dieses Viertelfinale zu erhalten.“