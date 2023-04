Eintracht heiß auf PSG-Rekordtalent Bitshiabu

In der Abwehrzentrale von Eintracht Frankfurt werden die Karten im Sommer neu gemischt. Mit Evan N’Dicka (23) und Almamy Touré (26) werden zwei Akteure die Eintracht ablösefrei verlassen. Allein aus quantitativen Gründen wird es beim Bundesligisten nicht bei der Verpflichtung von Willian Pacho als Ersatz (21/Royal Antwerpen) bleiben. Als weitere Verstärkung haben die Frankfurter ein Toptalent von Paris St. Germain auf der Wunschliste.

Nach FT-Informationen besitzt in der Mainmetropole die Personalie El Chadaille Bitshiabu oberste Priorität. PSG wäre bereit, sein Eigengewächs für rund 15 Millionen Euro ziehen zu lassen. Der 1,96 Meter große Linksfuß konnte aufgrund von Verletzungen etablierter Kräfte in dieser Saison bereits elf Einsätze für die PSG-Profis verbuchen. Unter anderem durfte der 17-Jährige 45 Minuten lang in der Champions League gegen den FC Bayern beim 0:2 in München ran.

Die Bayern waren es auch, die nach FT-Infos schon vor einem Jahr die Fühler nach Bitshiabu ausgestreckt hatten. Damals avancierte das Toptalent zum jüngsten je eingesetzten Profi für PSG. Ob der französische U19-Nationalspieler am Eiffelturm bleibt, ist aber noch offen. Da sein Vertrag 2024 ausläuft, wird der Ausgang der andauernden Vertragsgespräche entscheidend für Bitshiabus Zukunft sein. Andernfalls könnte der Youngster seine steile Entwicklung in der Bundesliga fortsetzen.