Spurs: Neuer Anlauf bei Gallagher

Auf der Suche nach Verstärkungen für den Winter nimmt Tottenham Hotspur die Fährte von Conor Gallagher wieder auf. Laut ‚Sky Sports‘ sind die Spurs erneut am Mittelfeldspieler vom FC Chelsea interessiert. Schon im Sommer hatte Tottenham den 23-Jährigen auf dem Zettel, die Blues entschieden sich am Ende aber gegen einen Verkauf. Mittlerweile hat sich der Wind an der Stamford Bridge gedreht und Chelsea will auf dem Transfermarkt ein paar Erlöse erzielen.

Gallagher befindet sich zudem ab Sommer im letzten Vertragsjahr, eine Verlängerung gestaltet sich bisher kompliziert. Sportlich spielt das Eigengewächs eine große Rolle, stand in dieser Saison 20 Mal auf dem Platz und führte das Team mehrfach schon als Kapitän an. Bei den Spurs soll der englische Nationalspieler den verletzungsbedingten Engpass im Mittelfeld beheben. Darüber hinaus passt der Box-to-Box-Spieler perfekt zum Pressingfußball von Ange Postecoglou.