Thiago-Abflug nach Liverpool

Am heutigen Freitag könnte Thiago Alcántara seinen Wechsel zum FC Liverpool komplettieren. Nach ‚Sky Sports‘-Informationen wird der spanische Mittelfeldspieler im Laufe des Tages nach England fliegen und den Medizincheck absolvieren. Im Anschluss soll er seinen Vierjahresvertrag unterschreiben. Als Jahresgehalt stehen rund elf Millionen Euro im Raum.

Uneinigkeit herrscht aus medialer Sicht in Sachen Ablöse. In Deutschland heißt es, der FC Bayern werde mit 30 Millionen Euro entschädigt. Englische Quellen halten dagegen und berichten von einer Sockelablöse knapp unter 22 Millionen Euro. Dank vereinbarter Bonuszahlungen könne die Summe auf bis zu 27 Millionen Euro steigen. Die Boni sollen an Einsatzzahlen und Erfolge geknüpft sein.