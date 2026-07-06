PSG verleiht Marin
Schlussmann Renato Marin (19) verbringt die kommende Spielzeit beim portugiesischen Erstligisten CD Nacional. Paris St. Germain zufolge beinhaltet die Leihe keine Kaufoption.
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Renato Marin prêté une saison au CD Nacional. ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2026
👉 Le gardien de but de 19 ans, arrivé au Paris Saint-Germain au mois de juillet 2025, évoluera avec le CD Nacional, club de première division portugaise, lors de la saison 2026-2027, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.… pic.twitter.com/zAA0X5fCt1
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