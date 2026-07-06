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PSG verleiht Marin

Schlussmann Renato Marin (19) verbringt die kommende Spielzeit beim portugiesischen Erstligisten CD Nacional. Paris St. Germain zufolge beinhaltet die Leihe keine Kaufoption.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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