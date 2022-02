Süle wird Dortmunder

Niklas Süle schnürt die Fußballschuhe künftig für Borussia Dortmund. Wie der BVB mitteilt, kommt der 26-jährige Innenverteidiger im Sommer ablösefrei vom FC Bayern und unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

„Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten“, betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Sebastian Kehl erklärt: „Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen.“

Süle ist 37-facher deutscher Nationalspieler und hatte bis zuletzt auch bei den Bayern eine wichtige Rolle im Abwehrzentrum inne. Mit dem FCB wurde er viermal Deutscher Meister und 2020 Champions League-Sieger.