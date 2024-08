Tür für Rückkehr offen: Kramer verlässt Gladbach

Christoph Kramer und Borussia Mönchengladbach gehen getrennte Wege. Der Bundesligist verkündet, dass man sich mit dem 33-jährigen Mittelfeldspieler auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt hat.

In der vergangenen Saison spielte Kramer sportlich bei den Fohlen nur noch eine Nebenrolle. Der gebürtige Solinger fiel eher mit Nebentätigkeiten abseits des Platzes auf. Sein Vertrag wäre noch bis 2025 gelaufen.

„Ich bin zehn Jahre lang mit einem Lächeln im Gesicht zum Borussia-Park gefahren und habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir dieser Verein, seine Fans und seine Mitarbeiter bedeuten. Die Reise mit Borussia war unglaublich und einmalig. Leider ist sie nun zu Ende, aber ich freue mich auch auf das, was vor mir liegt“, so Kramer.

„Werden ihm im Verein alle Optionen offenhalten“

Geschäftsführer Sport Roland Virkus erklärt: „Chris ist während seiner Zeit bei uns zu einer echten Identifikationsfigur dieses Vereins geworden und war in den zurückliegenden Jahren eins der Gesichter, die Borussia Mönchengladbach geprägt haben, dafür gilt ihm unser Dank.“

Und weiter: „Es ist nun an Chris zu entscheiden, wie es für ihn persönlich weitergeht. Wir werden ihm im Verein alle Optionen offenhalten und würden uns sehr freuen, wenn er seine Zukunft bei Borussia sieht. Wir bleiben im Austausch und wünschen Chris alles erdenklich Gute für seine Zukunft, egal wohin ihn sein Weg führen wird.“

Kramer war 2013 auf Leihbasis von Bayer Leverkusen nach Gladbach gewechselt. Nach zwei Jahren war der Weltmeister von 2014 für ein Jahr zu seinem Stammverein zurückgekehrt, ehe ein erneutes Engagement bei den Fohlen folgte – diesmal langfristig. Insgesamt stand Kramer in 288 Pflichtspielen für die Borussia auf dem Platz.