United diskutiert Greenwood-Comeback

Mason Greenwood könnte wider Erwarten doch nochmal das Trikot von Manchester United tragen. Der neue Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe öffnet dem nach Vergewaltigungsvorwürfen erst suspendierten und dann verliehenen Angreifer jedenfalls die Tür: „Wir werden nach Werten handeln und uns fragen: ‚Ist er ein guter Kerl oder nicht? Könnte er gut spielen? Würden wir uns damit wohlfühlen?‘“, so der Multi-Milliardär.

Es gibt also Fragen zu erörtern bei United. Greenwood besitzt noch einen Vertrag bis 2025. Aktuell läuft er für den FC Getafe auf und überzeugt in der spanischen La Liga derart, dass auch die Topklubs FC Barcelona und Atlético Madrid Interesse am 22-Jährigen bekunden. Das Verfahren wegen Vergewaltigung und weiterer Straftaten gegen Greenwood wurde übrigens fallengelassen.