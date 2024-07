Augsburg: Angebot für Colina eingegangen?

David Colina (23) könnte den FC Augsburg im Verlauf des Sommers endgültig verlassen. Der LASK hat ein Angebot über 600.000 Euro für den kroatischen Außenverteidiger abgegeben, berichtet Lorenzo Lepore. Der italienische Journalist berichtet von einem Eröffnungsangebot der Österreicher.

Bevor die Linzer in konkrete Verhandlungen mit der Spielerseite gehen, wolle man abwarten, wie Augsburg auf die Offerte reagiert, heißt es weiter. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Colina nach Dänemark zu Vejle BK ausgeliehen. Dort kam er zu zwölf Pflichtspieleinsätzen. Sein Vertrag in der Fuggerstadt ist noch bis 2027 datiert.