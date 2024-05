Nach vier Jahren: Uphoff verlässt Freiburg

Benjamin Uphoff verlässt den SC Freiburg. Wie der Bundesligist verkündet, wird der Vertrag des 30-Jährigen nicht verlängert. Der Torhüter wechselte 2021 vom Karlsruher SC zu den Breisgauern.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Benni hatte zuletzt als dritter Torwart keine leichte Zeit. Vor allem in der abgelaufenen Saison sammelte er über Einsätze in der 3. Liga Spielpraxis und konnte dadurch seine Position innerhalb unseres Torhüter-Teams lange gut ausfüllen. Diese Option fällt nun weg. Nach vier gemeinsamen Jahren möchten wir ihm nun die Möglichkeit geben, eine neue Herausforderung anzugehen und wünschen ihm dafür viel Erfolg“, so SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach.