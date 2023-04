FC Bayern: Rückendeckung für Mané

Beim FC Bayern hofft man auf eine Leistungssteigerung von Sadio Mané (30). „Sadio ist auf seine Art ein Phänomen“, äußerte sich Oliver Kahn am Sonntagabend bei ‚Sky90‘. Der Offensivspieler suche „sich selbst beim FC Bayern. Er kriegt alle Unterstützung von uns und vom Trainer.“ Der Vorstandsvorsitzende der Münchner betonte: „Wir würden uns wünschen, dass eine Leistungsexplosion kommt. Er hat bei Liverpool bewiesen, zu was er alles fähig ist, welche Qualität er hat. Vielleicht zeigt er es uns demnächst.“

Mané war im Sommer für 32 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt. Nach 29 Pflichtspieleinsätzen steht der Senegalese bei 16 Scorerpunkten (elf Tore, fünf Assists). Zuletzt musste Mané vermehrt mit der Jokerrolle vorliebnehmen. „Auf den Außenpositionen herrscht bei uns großer Konkurrenzkampf“, so Kahn. Zudem sei Eric Maxim Choupo-Moting (34) „mit seiner großartigen Form“ gekommen „und hat dann ein Tor nach dem anderen gemacht. Und in dieser Situation befindet er sich jetzt. Wie jeder Spieler in diesem Kader ist er in einer Konkurrenzsituation. Das kennt er so nicht.“

