Bayern-Spiel droht Absage

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig am Mittwoch (20:45 Uhr) muss womöglich verschoben werden. Grund ist ein Streik des öffentlichen Nahverkehrs in München, wie Jan-Christian Dreesen am Sonntag bestätigte. „Wir werden sehen müssen, wie wir das organisieren. Wir werden morgen wieder miteinander sprechen, morgen im Verlauf des Tages auch dann mitteilen, ob und wie wir in der Lage sind“, äußerte sich der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dreesen erklärte, dass „die An- und vor allem auch die Abfahrt vom Stadion eine Herausforderung wird. Und das ist nicht ersetzbar.“ Man müsse „sehen, dass wir für die Fans eine Linderung schaffen können. Eine Entscheidung ist noch nicht gefällt. Wenn es irgendwie geht, werden wir das Spiel durchführen, da die Alternativen kaum vorhanden sind.“