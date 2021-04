Stöger: Corona-Test positiv – kein Treffen mit Heldt

Das geplante Treffen zwischen Peter Stöger und Horst Heldt fällt vorerst aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde Stöger positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich derzeit in Quarantäne. Ein Austausch soll trotzdem stattfinden. „Heldt kann jetzt natürlich nicht kommen, wir werden am Telefon die Dinge besprechen“, so Stöger gegenüber der Tageszeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der im Sommer scheidende Trainer und Sportvorstand von Austria Wien gilt als Favorit auf die Nachfolge von Friedhelm Funkel auf den Trainerposten beim 1. FC Köln. Bereits von 2013 bis 2017 trainierte der Österreicher das Team und führte den Klub damals nach langer Zeit wieder in den Europapokal.