Der VfB Stuttgart plant bei Badredine Bouanani um. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 21-jährige Offensivspieler bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln. Gerne würden die Schwaben dem algerischen Nationalspieler per Leihe die Möglichkeit geben, andernorts Minuten zu sammeln. Dem Bericht zufolge gibt es aus der Bundesliga und der Ligue 1 Interesse am 1,77 Meter großen Rechtsaußen.

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In der vergangenen Spielzeit kam Bouanani in der Rückrunde kaum noch zum Einsatz. Insgesamt spielte er 28 Mal für Stuttgart, dabei gelang ihm in der Bundesliga kein Scorerpunkt. Über ein Leihgeschäft soll sich der 15-Millionen-Transfer, der im vergangenen Sommer vom OGC Nizza kam, wieder in Form spielen. Weitere Leih-Kandidaten beim VfB: Offensiv-Allrounder Lazar Jovanovic (19), an dem laut ‚Sky‘ jetzt Udinese Calcio Interesse zeigt, und Stürmer Jeremy Arévalo (20).