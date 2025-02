Darmstadt verlängert mit Bader

Der SV Darmstadt 98 hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Matthias Bader verlängert. Der 27-Jährige, der sich nach einem Kreuzbandriss in der Reha befindet, bleibt den Lilien damit auch in der kommenden Saison erhalten. Über die Länge des neuen Arbeitspapiers machen die Hessen keine Angaben. „Wir freuen uns, dass wir auch künftig auf Matzes Qualitäten bauen können. Er hat in den vergangenen Jahren nachgewiesen, welche Bedeutung er für unser Spiel haben kann“, so Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie.

Bader stand in den ersten vier Ligaspielen von Beginn an auf dem Rasen, ehe er sich Ende August schwer verletzte. 2020 war der rechte Schienenspieler vom 1. FC Köln nach Darmstadt gewechselt und etablierte sich dort als absoluter Leistungsträger. Er kommt bereits auf 118 Spiele im Trikot des Zweitligisten.