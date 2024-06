Ex-Bayern-Keeper Früchtl vor Italien-Wechsel

Ex-Bayern-Keeper Christian Früchtl wird Austria Wien offenbar verlassen und in die Serie A zu US Lecce wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Transfer zum Serie A-Klub bevor, der mit dem 24-Jährigen als Stammkeeper in die neue Saison gehen will. Für Früchtl wäre es die Chance, sich in einer größeren Liga beweisen zu können.

Der Keeper durchlief einst die Jugendabteilung des FC Bayern München. Nach einer Leihe zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg wechselte er im Sommer 2022 zur Austria nach Wien. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2025. Die Bayern ihrerseits verfügen über eine Rückkaufoption, die auch beim Transfer zu Lecce Teil des Deals sein soll.