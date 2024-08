Wolfsburg: Wind in die Champions League?

Jonas Wind könnte den VfL Wolfsburg auf den letzten Metern des Transferfensters noch verlassen. Laut einem Bericht der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘ steht der 25-jährige Däne auf dem Zettel von Sporting Lissabon. Die Portugiesen betrachten Wind neben Conrad Harder (19/FC Nordsjaelland) als Alternative zu Fotis Ioannidis (24), da sich die Verhandlungen mit Panathinaikos Athen schwierig gestalten.

Wind besitzt bei den Wölfen noch ein Arbeitspapier bis 2026. Der Rechtsfuß spielte in der abgelaufenen Saison mit 20 Scorern (zwölf Tore, acht Assists) die beste Saison seiner Laufbahn in Wolfsburg. Mit Sporting würde Wind in der Champions League auflaufen.