Glasner kommentiert Wechselgerüchte

Oliver Glasner hegt laut eigener Aussage keine Abschiedsgedanken. Gegenüber ‚Sky‘ betonte der Trainer von Eintracht Frankfurt, er gehe „fest davon aus“, auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie der SGE zu stehen. „Ich habe nie etwas anderes gesagt“, so Glasner, der sich in Frankfurt „mega wohl“ fühle.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 48-jährige Österreicher, der von einer „tollen Zusammenarbeit“ mit Verein und Mannschaft sprach, verwies zudem auf seinen bis 2024 datierten Vertrag. In den vergangenen Wochen wurde Glasner unter anderem beim FC Chelsea und Tottenham Hotspur gehandelt, beide Premier League-Klubs suchen für die kommende Spielzeit einen neuen Trainer.

Lese-Tipp

Bericht über Vorvertrag: Schnappt Mourinho sich N’Dicka?