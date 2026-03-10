Eintrachts Baum auf dem Sprung

Elias Baum kommt bei Eintracht Frankfurt kaum zum Zug. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte das Kapitel bei der Eintracht für den erst 20-jährigen Außenverteidiger aus diesem Grund im Sommer beendet sein. Der Rechtsfuß kehrte erst vor der Saison von seiner Leihe bei der SV Elversberg nach Frankfurt zurück. Dort hatte er sich als Stammspieler in der 2. Bundesliga einen Namen gemacht.

Bei der SGE wartet Baum noch auf den Durchbruch. Lediglich zwei Pflichtspieleinsätze verbuchte der gelernte Rechtsverteidiger in der laufenden Spielzeit. Auch nach der Verletzung von Rasmus Kristensen (28) vor rund drei Wochen spielte der gebürtige Frankfurter – anders als erwartet – unter Neu-Trainer Albert Rieira bislang keine Rolle.