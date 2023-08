Helgason wechselt nach Braunschweig

Thorir Helgason läuft ab sofort für Eintracht Braunschweig auf. Der Mittelfeldspieler von US Lecce wechselt auf Leihbasis zum deutschen Zweitligisten. Die Löwen sichern sich auch eine Kaufoption für den 22-jährigen Isländer.

Für den 16-fachen Nationalspieler ist es die erste Station in Deutschland. Bislang lief Helgason ausschließlich in seiner Heimat und in Italien für Lecce auf. Beim Klub aus Apulien sammelte der Rechtsfuß 25 Zweit- und zwölf Erstliga-Einsätze.