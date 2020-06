Barça: Neue Gehaltskürzungen?

Der FC Barcelona will die im Zuge der Coronakrise vorgenommenen Gehaltskürzungen vorerst aufrechterhalten. Laut der ‚Marca‘ fordert der Verein von seinen Spielern, auch in der letzten Mai-Woche 70 Prozent weniger Gehalt in Kauf zu nehmen.

Für die ersten beiden Wochen des Monats Juni sei eine Kürzung von 50 Prozent geplant. Die Zustimmung seitens der Mannschaft steht noch aus. Schon bei den ersten Gehaltsverhandlungen im Frühling war es zu Unstimmigkeiten gekommen.