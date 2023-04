PSG: Optimismus bei Ramos

Sergio Ramos (38) könnte Paris St. Germain noch eine Weile erhalten bleiben. Nach Informationen der ‚as‘ geht die Tendenz aktuell in Richtung PSG-Verbleib. Die Gründe: Milan Skriniar (28, Inter Mailand), mit dem sich Paris bereits auf einen Sommer-Wechsel verständigt hat, leidet aktuell unter einer hartnäckigen Schambeinentzündung. Wann der Slowake wieder fit sein wird, steht noch in den Sternen. Darüber hinaus fällt mit Presnel Kimpembe (27) ein weiterer Innenverteidiger aufgrund eines Achillessehnenrisses bis Ende des Jahres aus.

In der Klubführung sei man mit Ramos Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten grundsätzlich sehr zufrieden. Ein konkretes Angebot habe der ehemalige spanische Nationalspieler aber noch nicht vorliegen. Ramos muss laut der spanischen Zeitung eine Reduzierung seines jetzigen Gehalts in Kauf nehmen, weil PSG angesichts des Financial Fairplay gezwungen ist, die Gehaltskosten erheblich zu senken.

