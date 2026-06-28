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Weltmeisterschaft

DFB: Gute Nachrichten bei Brown

von Daniel del Federico - Quelle: Sport1
Nathaniel Brown im Deutschlandtrikot @Maxppp
Deutschland Paraguay

Die deutsche Nationalmannschaft kann in der anstehenden Sechzehntelfinalpartie gegen Paraguay (Montag, 22 Uhr) wieder auf Nathaniel Brown zurückgreifen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, steht der 23-Jährige Bundestrainer Julian Nagelsmann rechtzeitig zur Verfügung. Der Linksverteidiger ist bereits auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

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Brown hatte sich im Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) eine leichte Adduktorenverletzung zugezogen, die ihn für das anschließende Duell mit Ecuador (1:2) außer Gefecht setzte. Dort hatte David Raum (28) den Frankfurter als Linksverteidiger ersetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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