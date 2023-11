Plea-Bekenntnis zu Borussia

Erst im Sommer des vergangenen Jahres hat Alassane Plea (30) seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis 2025 verlängert. Jetzt erneuert der Franzose in einem Interview auf der vereinseigenen Webseite sein Bekenntnis zu den Fohlen: „Ich fühle mich sehr wohl bei Borussia, sonst wäre ich nicht schon so lange hier. Borussia ist ein Klub, der mir sportlich eine gute Perspektive bietet.“ Darüber hinaus habe das Umfeld und seine Familie den Mittelstürmer dazu bewogen, am Niederrhein zu bleiben.

In der laufenden Saison sehen sich Plea und die Elf vom Niederrhein einem größeren Umbruch ausgesetzt. Gestandene Spieler wie Marcus Thuram (26), Ramy Bensebaini (28) und Jonas Hofmann (31) haben den Verein verlassen. Ein Prozess, den der französische Nationalspieler positiv betrachtet: „Wenn wir es aber schaffen, gemeinsam diesen Weg weiterzugehen und zusammen zu reifen, bin ich sicher, dass wir irgendwann mehr Stabilität in unsere Leistungen bekommen werden.“