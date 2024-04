Hannover verlängert mit Torjäger Nielsen

Hannover 96 ist eine wichtige Verlängerung geglückt. Wie die 96er am gestrigen Freitagabend bekanntgegeben haben, hat Mittelstürmer Havard Nielsen sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier bis 2026 ausgedehnt. Seit 2022 kommt der 30-jährige Norweger für den Zweitligisten zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit stehen zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Vorlagen) in 25 Einsätzen zu Buche.

Sportdirektor Marcus Mann sagt, dass Nielsen ein Spieler sei, „der einer Mannschaft einfach guttut – natürlich einerseits mit seinen Toren und Vorlagen, er macht aber auch viel Arbeit gegen den Ball, nimmt sich in keinem Zweikampf zurück und geht die Wege, die wehtun. In der Kabine zählt er mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung zu den Profis in unserem Kader, von denen die jungen Talente in vielerlei Hinsicht sportlich und menschlich profitieren. Wir freuen uns, dass er uns weiterhin erhalten bleibt.“