United sucht die Entscheidung bei Martínez

Der Poker um Innenverteidiger Lisandro Martínez könnte in Kürze entschieden sein. Wie das Fachmagazin ‚The Athletic‘ und ‚Fabrizio Romano‘ unisono berichten, steigen aktuell Verhandlungen zwischen Manchester United und Ajax Amsterdam über einen Transfer des 24-jährigen Argentiniers.

Die Red Devils hoffen auf einen Durchbruch in dieser Gesprächsrunde. Als Grundlage dient beiden Seiten eine United-Offerte in Höhe von 45 Millionen Euro. Ajax fordert deren 50 Millionen – groß ist die Differenz also nicht mehr. Außenseiterchancen hat noch der FC Arsenal.