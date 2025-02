Hertha: Leitl äußert sich zu Abstiegssorgen

Stefan Leitl geht seine neue Stelle bei Hertha BSC hochmotiviert an und möchte sich nicht mit einem möglichen Gang in die dritte Liga beschäftigen. Das machte der neue Trainer des strauchelnden Zweitligisten auf seiner Antrittspressekonferenz am heutigen Dienstagmittag klar: „Ich will jetzt nicht vom Abstieg sprechen, sondern es geht darum, dass wir in die Punkte kommen. Die Mannschaft hat in vielen Spielen und auch in der Hinrunde bewiesen, zu was sie imstande ist. Und das wollen wir rauskitzeln aus den Jungs. Wir wollen wieder erfolgreicher sein.“

Der Hauptstadtklub hinkt in dieser Saison den eigenen Ansprüchen weit hinterher und hat sich am Sonntag von Chefcoach Cristian Fiél getrennt. Leitl soll den mittlerweile auf Rang 14 abgestürzten Traditionsklub wieder zum Erfolg verhelfen. Aktuell hat Berlin nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Am Freitag (18:30 Uhr) geht es für die extrem heimschwache Hertha im eigenen Stadion gegen den 1. FC Nürnberg um wichtige Punkte. „Wir sollten nicht so viel darüber reden. Wir sollten uns freuen, in einem wunderschönen Stadion zu spielen und einen guten Plan haben. Es ist wichtig, dass wir uns als Team verhalten. Auf dem Platz und auch daneben“, so Leitl.