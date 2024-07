Union: Kommt der Gosens-Nachfolger aus Portugal?

Innenverteidiger Diogo Leite (25) kann bei Union Berlin womöglich einen Landsmann aus Portugal auf der linken Abwehrseite begrüßen. Die Köpenicker haben einem Bericht der Sportzeitung ‚Record‘ zufolge Interesse an Ricardo Mangas. Der 26-Jährige verdient seine Brötchen seit vergangenem Jahr bei Vitória Guimarães und könnte nach nur einer Saison weiterziehen.

Mit starken acht Torvorlagen war der Linksfuß in der vergangenen Spielzeit Top-Vorbereiter seines Teams. Klar, dass neben Union auch weitere Klubs hinschauen. Laut ‚Record‘ haben neben den Eisernen auch die beiden italienischen Klubs Hellas Verona und Udinese Calcio Mangas auf der Einkaufsliste. Dazu gesellt sich mit der TSG Hoffenheim ein weiterer Klub aus Deutschland. Das Preisschild für Mangas, der noch einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt, wird auf drei Millionen Euro geschätzt.

Bis man an der Alten Försterei die Verpflichtung des Schienenspielers in die Tat umsetzen kann, muss aber zuerst der stockende Transfer von Robin Gosens (29) umgesetzt werden. Der zuletzt stark interessierte FC Bologna verpflichtete am heutigen Mittwoch den Ex-Schalker Juan Miranda (26) für die linke Abwehrseite. Der Gosens-Abschied scheint sich in die Länge zu ziehen, was dann wohl auch für die Mangas-Verpflichtung gelten würde.