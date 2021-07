Nach dem Sancho-Deal: Uniteds Wunschelf für die Saison 21/22

Platz sechs, Platz drei, Platz zwei – seit Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United an der Seitenlinie steht, pirscht sich der englische Rekordmeister langsam aber sicher zurück an die Ligaspitze. Zwölf Punkte betrug zuletzt der Rückstand auf Stadtrivale Manchester City, in der kommenden Spielzeit soll der Abstand dank einiger Neuzugänge mindestens weiter verkürzt werden.

Den wichtigsten Transfer haben die Red Devils bereits so gut wie abgewickelt. Jadon Sancho von Borussia Dortmund muss nach dem bestandenen Medizincheck nur noch die Vertragsunterschrift bewältigen. Der 21-Jährige verkörpert genau das, was Solskjaers Team im vergangen Jahr noch abhanden ging.

Sancho bringt die dringend benötigte Kreativität, Flair und eine gewisse Unberechenbarkeit mit. Die öfter mal offensiv trägen und teils auch zahnlosen Auftritte aus der Vorsaison sollen dank des Ex-BVB-Profis der Vergangenheit angehören.

Mehr Schwung und Absicherung

Unterstützen soll die schnellere Spielweise auch Kieran Trippier. Der 30-Jährige will Atlético Madrid unbedingt in Richtung United verlassen. Auf der rechten Abwehrseite bringt der Flankenexperte im Gegensatz zu Aaron Wan-Bissaka (23) Qualitäten im Spiel nach vorne mit und erlaubt damit wie auch Luke Shaw auf links ein Spielsystem, in dem beide Außenverteidiger mit aufrücken können.

Für Stabilität soll in der Abwehr neben Kapitän Harry Maguire (28) künftig Raphaël Varane (28) sorgen. Mit dem Franzosen sind sich die Red Devils dem Vernehmen nach bereits einig – noch konnte man sich mit Real Madrid aber nicht auf eine Ablöse verständigen.

Dem extrem spielfreudigen Mittelfeldzentrum aus Paul Pogba (28) und Bruno Fernandes (26) könnte bald Declan Rice (22) den Rücken freihalten. Der englische EM-Fahrer ist qualitativ deutlich höher anzusiedeln als die bisherigen Sechser-Optionen Scott McTominay und Fred.

Billig wird der spielintelligente Balleroberer von West Ham United nicht, könnte aber einen Transfersommer abrunden, in dem Manchester mit wenigen gezielten, teuren Verstärkungen sein Mannschafts-Puzzle vervollständigen kann. Ob man tatsächlich alle Wunschspieler bekommt, ist fraglich.

So könnte United auflaufen

