Schalke: Mit dieser Elf zum Wiederaufstieg?

Sportdirektor Rouven Schröder ist schon „zufrieden“ mit dem Kader des FC Schalke 04 für die anstehende Saison, die für Königsblau bereits am 23.Juli mit dem Kracher gegen den Hamburger SV beginnt. Was nicht ausschließt, dass an der ein oder anderen Stelle noch nachjustiert wird. Wie groß das Budget für weitere Verpflichtungen sein wird, hängt in erster Linie davon ab, ob Schröder noch den ein oder anderen Topverdiener von der Gehaltsliste streichen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gesucht wird insbesondere nach Abnehmern für Matija Nastasic (28), Hamza Mendyl (23), Omar Mascarell (28) und Amine Harit (24). Eine komplizierte Aufgabe, die für königsblaue Sorgenfalten sorgt. Weitaus positiver stimmt da der Blick auf den Kader, mit dem Trainer Dimitrios Grammozis planen kann. Ein Blick auf die mögliche Startelf der Knappen macht den Absteiger durchaus zum ersten Aufstiegsfavoriten.

Tor

Ralf Fährmann (32) hat weiterhin die besten Chancen auf den Stammplatz zwischen den Pfosten. In Stein gemeißelt ist dies aber keineswegs. Auch Leih-Rückkehrer Markus Schubert (23) darf sich zeigen. Zudem soll Schalke konkretes Interesse an Bosniens U21-Nationalkeeper Vladan Kovacevic (23) von FK Sarajevo zeigen. Es bleibt also spannend.

Abwehr

Neu an Bord sind Innenverteidiger Marcin Kaminski (29) und Linksverteidiger Thomas Ouwejan (24). Bleiben soll Salif Sané (30). Aktuell basteln die Schalke-Bosse an einem Plan, um das Gehalt des kopfballstarken Innenverteidigers zu stemmen. Verlässt er Gelsenkirchen nicht, wird wohl auch Eigengewächs Malick Thiaw (19) einen Platz in der Dreierkette finden.

Mittelfeld

Die Doppelsechs hat Schalke schon neu besetzt mit den erfahrenen Danny Latza (31) und Victor Pálsson (30). Der Österreicher Reinhold Ranftl (29) ist für die rechte Seite eingeplant. Ouwejan kann links im Mittelfeld oder links in einer Viererkette (nicht Grammozis' Lieblingssystem) spielen. Bleibt die Frage, wer die zentrale Rolle im offensiven Mittelfeld einnimmt. Harit wird es nicht sein, der Marokkaner soll noch verkauft werden. Youngster Can Bozdogan (20) darf sich Chancen ausrechnen, Sportdirektor Schröder schaut sich aber auch noch nach einer externen Lösung um.

Angriff

Simon Terodde (33) ist in der zweiten Liga schon so etwas wie eine Torjäger-Legende. Auf Schalke hofft man, dass der Zielspieler noch einmal einen Klub nach oben schießt. Beim Hamburger SV klappte dies im Vorjahr ausnahmsweise nicht. Um den Platz neben Terodde streiten sich Freiburg-Leihgabe Marvin Pieringer (21) – und nach aktuellem Stand auch Matthew Hoppe (20) und Benito Raman (26).

Die potenzielle Schalke-Elf zum Saisonstart