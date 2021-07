Nach Doppeschlag: Milans Wunschelf für die Saison 2021/22

Madrid, 11. März 2014. Im mittlerweile abgerissenen Vincente-Calderón-Stadion geht der AC Mailand im Champions League-Achtelfinale mit 4:1 gegen Gastgeber Atlético Madrid unter. Es war der Abschied des historischen Milan aus der Königsklasse. Ein Blick auf die damalige Startelf zeigt auf, dass der Fußball mittlerweile ein anderer ist. Kaká, Michael Essien und ein gewisser Mario Balotelli waren damals noch die Hoffnungsträger der Mailänder.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangen Saison gelang der Mannschaft von Stefano Pioli dann endlich, worauf die Anhänger des AC Mailand so lange warten mussten – die Rückkehr in die Champions League. Nun sollen zahlreiche Neuzugänge eine Truppe vollenden, die sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene wieder mithalten will.

Nägel mit Köpfen

Mit Altmeister Zlatan Ibrahimovic (39) konnte der AC Mailand bereits frühzeitig um eine Saison verlängern. Und auch Rechtsverteidiger Davide Calabria (24) hat vor kurzem ein neues Arbeitspapier bis 2025 unterzeichnet. Als nächstes soll die Verlängerung mit Mittelfeldspieler Franck Kessié (24) folgen. Die Mailänder versuchen, die erfolgreiche Gruppe aus der letzten Saison so gut wie möglich zusammenzuhalten.

So hat der Verein auch die beiden Leihspieler Sandro Tonali (21) vom AC Brescia und Fikayo Tomori (23) vom FC Chelsea mittlerweile festverpflichtet. Brahim Díaz (21) wird für eine weitere Saison von Real Madrid ausgeliehen, den Medizincheck hat der Spanier bereits hinter sich. Dem Vernehmen nach sichert sich Milan eine Kaufpflicht über 22 Millionen Euro. Drei Leih-Spieler aus dem Vorjahr bleiben also dauerhaft bei den Rossoneri.

Neuzugänge in jeder Reihe

Der wohl bitterste Rückschlag für Mailand ist der Verlust von Toptorhüter Gianluigi Donnarumma (22). Doch der siebenfache Champions League-Sieger konnte bereits früh die Verpflichtung von Mike Maignan (26) vom französischen Meister OSC Lille bekanntgeben.

Mit Fodé Ballo-Touré ist ein weiterer Neuzugang aus der Ligue 1 gekommen. Der 24-Jährige soll hinten links Druck auf Theo Hernández ausüben. Im Sturm wird sich der vom FC Chelsea gekommene Routinier Olivier Giroud (34) mit Ibrahimovic um den Startplatz duellieren.

Fragezeichen in der Offensive

Eine Position ist bei den Rossoneri allerdings noch offen. Im offensiven Mittelfeld hat sich Hakan Calhanoglu (27) zum Stadtrivalen Inter Mailand verabschiedet. Eine Position, die in der vergangenen Saison auch oft durch Rückkehrer Díaz besetzt wurde, auf der aber auf jeden Fall noch Handlungsbedarf herrscht.

Zuletzt wurde berichtet, dass Philippe Coutinho (29) ins San Siro kommen könnte. Der FC Barcelona würde zu gerne auf das hohe Gehalt des Brasilianers verzichten, weshalb der Angreifer wechseln darf. Doch ob der Ballkünstler ebenfalls wechselt oder nicht, der AC Mailand stellt in der Saison 2021/22 eine Mannschaft auf, die zumindest auf Papier schon lange nicht mehr so schlagkräftig aussah.

So könnte Milan auflaufen