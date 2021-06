Fulminante Transferoffensive: So könnte PSG nächste Saison auflaufen

Paris St. Germain befindet sich wie so oft in den vergangenen Jahren im Kaufrausch. Ungeachtet der Corona-Pandemie bläst der französische Nobelklub zur Transferoffensive in diesem Sommer. Ein erster Coup ist PSG bereits geglückt: Georginio Wijnaldum (30) kommt ablösefrei vom FC Liverpool und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Obschon sich Wijnaldums Wechsel zum FC Barcelona auf der Zielgerade befand, intervenierten die Pariser erfolgreich und schnappten Barça den Wunschspieler fürs zentrale Mittelfeld weg. Doch damit ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.

Donnarumma & Hakimi im Anflug | Kommen Ramos & Camavinga?

Der Transfer von Gianluigi Donnarumma steht unmittelbar bevor. Der 22-jährige Keeper hat sich mit dem AC Mailand nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können und steht vor einem ablösefreien Wechsel an die Seine. Von Stadtkonkurrent Inter soll zudem Achraf Hakimi kommen: Nach FT-Informationen sind sich Spielerseite und Klub bereits einig – lediglich mit den Nerrazurri steht eine Übereinkunft noch aus.

Zudem hat Paris Theo Hérnandez (23, AC Mailand) Sergio Ramos (35, Real Madrid) sowie Eduardo Camavinga (18, Stade Rennes) im Visier. Insbesondere Camavinga soll sich französischen Medienberichten zufolge bereits für PSG entschieden haben. Stand jetzt ist es zwar unwahrscheinlich, dass PSG bei allen Transferzielen den Zuschlag erhält, die finanziellen Mittel sind beim Scheich-Klub allerdings zweifelsohne vorhanden.

Mbappé genießt Priorität

Die wohl wichtigste Personalentscheidung steht allerdings intern an. Superstar Kylian Mbappé soll es seinem kongenialen Sturmpartner Neymar gleichtun und in Paris verlängern. Der pfeilschnelle Angreifer liebäugelt dem Vernehmen nach mit einem Wechsel zu Real Madrid. Präsident Nasser Al-Khelaifi sprach jedoch zuletzt ein Machtwort und bekräftigte, dass Mbappé weder in diesem noch im kommenden Sommer wechseln wird.

Klar ist: Mbappé möchte die Champions League gewinnen. Nach der Finalniederlage 2020 gegen den FC Bayern (0:1) und dem diesjährigen Halbfinal-Ausscheiden gegen Manchester City (1:2 | 0:2) war der Frust groß. Zudem zog PSG auch in der Ligue 1 gegenüber Meister OSC Lille den Kürzeren. Die Verpflichtung weiterer Topspieler würde daher sicherlich überzeugende Argumente für einen Mbappé-Verbleib liefern.

So könnte PSG auflaufen