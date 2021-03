Vidal nach Frankreich?

Der ehemalige Bundesligaprofi Arturo Vidal (33) könnte seine Karriere in der französischen Ligue 1 fortsetzen. Wie die chilenische Zeitung ‚La Tercera‘ berichtet, will Olympique Marseilles neuer Trainer Jorge Sampaoli den zentralen Mittelfeldspieler von Inter Mailand loseisen.

„Sampaoli hat Arturo kontaktiert, weil er ihn bei Marseille haben will. Es ist eine Möglichkeit, die ihn interessiert, aber zunächst bleibt abzuwarten, was in der nächsten Saison bei Inter passiert“, wird eine anonyme Quelle zitiert. Vidals Vertrag in Mailand läuft noch bis 2022.