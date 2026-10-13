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Offiziell Serie A

Historisch schlecht: Venedig kickt Stroppa

von Dominik Schneider - Quelle: veneziafc.it
Giovanni Stroppa verlässt den FC Crotone nach fast drei Jahren @Maxppp

Der FC Venedig zieht personelle Konsequenzen aus der aktuellen Krise. Der Serie A-Klub verkündet die Entlassung von Cheftrainer Giovanni Stroppa. Venezia zieht die Reißleine, da der Aufsteiger nach sechs Spieltagen bei sechs Niederlagen und einem desaströsen Torverhältnis von 5:16 auf dem letzten Tabellenplatz steht.

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Bereits am späten Montagabend sickerten erste Gerüchte zur Nachfolge von Stroppa durch. Gianluca Di Marzio berichtet, dass Paolo Zanetti und Davide Nicola als Ersatz in Betracht gezogen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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