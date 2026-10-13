Historisch schlecht: Venedig kickt Stroppa

Der FC Venedig zieht personelle Konsequenzen aus der aktuellen Krise. Der Serie A-Klub verkündet die Entlassung von Cheftrainer Giovanni Stroppa. Venezia zieht die Reißleine, da der Aufsteiger nach sechs Spieltagen bei sechs Niederlagen und einem desaströsen Torverhältnis von 5:16 auf dem letzten Tabellenplatz steht.

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Giovanni Stroppa sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. https://t.co/5CVMtit0PC #ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 https://t.co/C1xOc3YYvi — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 13, 2026

Bereits am späten Montagabend sickerten erste Gerüchte zur Nachfolge von Stroppa durch. Gianluca Di Marzio berichtet, dass Paolo Zanetti und Davide Nicola als Ersatz in Betracht gezogen werden.