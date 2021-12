Hertha: Kommt ein neuer Rechtsverteidiger?

Bei Hertha BSC könnte sich auch etwas auf der Rechtsverteidiger-Position tun. Wie der ‚Berliner Kurier‘ berichtet, suchen die Verantwortlichen nach einer Verstärkung hinten rechts, da sich Deyovaisio Zeefuik (23) dort bis heute nicht nachhaltig als solche entpuppt hat. Den Niederländer zählt das Kommunalblatt zu den Verkaufskandidaten im Januar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportgeschäftsführer Fredi Bobic will in den kommenden Wochen und Monaten eifrig am Kader basteln. Für die linke Abwehrseite verpflichtete der Berliner Chef-Kaderplaner bereits den Norweger Fredrik Björkan (23). Gesucht wird zudem ein weiterer Flügelstürmer. Auf der Gegenseite könnten mehr als ein Dutzend Spieler die Hertha in absehbarer Zeit verlassen.