Wolves kurz vor Mane-Deal

Die Wolverhampton Wanderers stehen unmittelbar vor der Verpflichtung von Mittelstürmer Mateus Mane von Rochdale United. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der 16-Jährige zunächst für die Akademie der Wolves eingeplant. Die offizielle Verkündung dürfte zeitnah erfolge, es seien nur noch Details zu klären.

Das englische Stürmertalent kommt bei Rochdale in der fünftklassigen National League sowie in der U18-Premier League zum Einsatz. Mit einem Wechsel winkt Mane perspektivisch der Sprung in die vermeintlich beste Liga der Welt.