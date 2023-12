Werder: Deutliche Kritik nach VfB-Niederlage

Beim SV Werder Bremen halten sich die Verantwortlichen nach dem gestrigen 0:2 gegen den VfB Stuttgart nicht mit Kritik zurück. „Wir müssen nichts schönreden und haben schlecht gespielt. Das muss man so sagen“, zitiert die ‚DeichStube‘ Leiter Profifußball Clemens Fritz, „wir haben keine Zweikämpfe gewonnen, ein schlechtes Passspiel gehabt, Stuttgart zu leicht zum Abschluss kommen lassen. Das sind dann alles Dinge, die zusammenkommen und am Ende müssen wir froh sein, dass wir nur zwei Tore kassiert haben.“ Laut Fritz war es die schlechteste Saisonleistung der Grün-Weißen.

Kapitän Marco Friedl sieht es ähnlich: „Ich habe selten ein Spiel erlebt, wo ich selber gespielt habe, wo wir so hergespielt worden sind wie in der ersten Halbzeit. Wir haben alles vermissen lassen, was man vermissen lassen kann.“ Auch Trainer Ole Werner, der zunehmend unter Druck gerät, findet: „Über 90 Minuten sind wir mit dem 0:2 gut bedient.“ Durch die Niederlage rutschte Werder in der Bundesliga auf Platz 13 ab mit drei Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.