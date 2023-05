Leipzig: Der Stand bei Olmo

Dani Olmo (25) schließt einen Verbleib bei RB Leipzig nicht aus. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der offensive Mittelfeldspieler: „Die Gespräche mit Leipzig laufen. In den nächsten Wochen wird sich alles entscheiden.“ Nach FT-Informationen lehnte Olmo, dessen Kontrakt in Leipzig am Saisonende ausläuft, das jüngste Angebot der Sachsen ab. Olmo möchte sich alle Optionen für den Sommer offenhalten.

Neben Borussia Dortmund zeigt nach FT-Infos auch der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung. Auch dem FC Bayern wurde zuletzt konkretes Interesse am spanischen Nationalspieler nachgesagt. Laut ‚Sky‘ befinden sich die Münchner allerdings nicht im Rennen um den feinen Techniker.

