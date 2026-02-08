Köln: Der Plan mit Bayerns Chávez

Thomas Kessler traut Mittelfeldtalent Felipe Chávez (18) beim 1. FC Köln eine wichtige Rolle zu. Im ‚Express‘ sagt der Geschäftsführer Sport: „Er soll den Konkurrenzkampf in der Zentrale erhöhen und uns insgesamt variabler machen. Wir wollten ein Profil ergänzen, das dem Trainer zusätzliche Möglichkeiten gibt.“ Chávez kam am Montag per Leihe mit Kaufoption vom FC Bayern. Die Münchner besitzen eine Rückkaufklausel für den peruanischen Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Felipe“, betont Kessler, habe „einen sehr guten linken Fuß, bringt für sein Alter eine gute Ruhe am Ball mit. Das hilft dir gerade in engen Spielen. Die ersten Tage waren sehr ordentlich. Er ist gut angekommen und wurde von der Mannschaft offen aufgenommen. Jetzt geht es darum, dass er sich über Trainingsleistungen Schritt für Schritt Spielzeiten erarbeitet.“