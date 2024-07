Milenkovic-Transfer vor dem Abschluss

Premier League-Klub Nottingham Forest steht vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Nikola Milenkovic vom AC Florenz. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ erfolgt die medizinische Untersuchung des 27-Jährigen im Laufe des Tages. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 14 Millionen Euro.

Bei Florenz steht Milenkovic noch bis 2027 unter Vertrag. 2017 wechselte der in Belgrad geborene Innenverteidiger für 5,5 Millionen Euro von Partizan zur Fiorentina. In der abgelaufenen Saison gehörte Milenkovic zu den Stammspielern in der Innenverteidigung. In 34 von 38 möglichen Serie A-Spielen kam er zum Einsatz.