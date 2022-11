Messis letzter Tanz | Inters Plan mit Thuram

Die „falsche“ WM

Am morgigen Sonntag fällt der Startschuss für die WM in Katar. Ein Austragungsort, der von vielen Seiten kritisch beäugt wird. Die Zeitung ‚L'Echo Républicain‘ spricht von einer Weltmeisterschaft, die spaltet. Für die ‚Charente Libre‘ klingt die WM schlicht „falsch“.

Messi bittet zum Tanz

Lionel Messi bestreitet in Katar seine fünfte und letzte Weltmeisterschaft. Das Ziel ist klar: Endlich den Pokal nach Argentinien holen. Es ist der „letzte Tango“ des sechsfachen Weltfußballers, titelt die ‚Sport‘. Bemerkenswert: Dreimal war für Messi mit der Albiceleste Deutschland die Endstation, letztmals im Finale 2014.

Thuram für Correa?

Im Sommer läuft Marcus Thurams Vertrag bei Borussia Mönchengladbach aus – eine Verlängerung ist sehr unwahrscheinlich. Die letzte Chance auf eine Ablöse wäre also im Januar. Und da will Inter Mailand zuschlagen, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘, deren Titelblatt Thuram heute ziert. Joaquín Correa soll dafür Platz im Kader schaffen, heißt es. Für Thuram will Gladbach dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro Ablöse.