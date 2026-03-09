Menü Suche
Deadline für Polanski

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Eugen Polanski feuert an @Maxppp

Trainer Eugen Polanski gerät bei Borussia Mönchengladbach immer mehr unter Druck. Laut der ‚Bild‘ bekommt der 39-Jährige auf der Trainerbank der Fohlen nur noch zwei Spiele, um eine Trendewende einzuleiten. Sollte es zwei Niederlagen geben, „muss der VfL reagieren“, so das Boulevardblatt.

Die Partie am kommenden Freitag (20:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli sei erstmal kein Endspiel für Polanski. Selbst bei einer Niederlage bekomme der ehemalige polnische Nationalspieler in jedem Fall noch das Derby gegen den 1. FC Köln. Sollte Gladbach jeweils leer ausgehen, muss sich Rouven Schröder nach einem Ersatz umsehen.

