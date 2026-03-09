Trainer Eugen Polanski gerät bei Borussia Mönchengladbach immer mehr unter Druck. Laut der ‚Bild‘ bekommt der 39-Jährige auf der Trainerbank der Fohlen nur noch zwei Spiele, um eine Trendewende einzuleiten. Sollte es zwei Niederlagen geben, „muss der VfL reagieren“, so das Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Partie am kommenden Freitag (20:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli sei erstmal kein Endspiel für Polanski. Selbst bei einer Niederlage bekomme der ehemalige polnische Nationalspieler in jedem Fall noch das Derby gegen den 1. FC Köln. Sollte Gladbach jeweils leer ausgehen, muss sich Rouven Schröder nach einem Ersatz umsehen.