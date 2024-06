Como schnappt sich Belotti

Como 1907 kann in der anstehenden Serie A-Saison auf Andrea Belotti setzen. Wie der Aufsteiger offiziell bestätigt, kommt der Angreifer von der AS Rom und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

In der vergangenen Spielzeit lief Belotti als Leihspieler für den AC Florenz auf. In 46 Spielen war er an 13 Treffern direkt beteiligt. 2021 hatte der 30-jährige Mittelstürmer mit der Squadra Azzurra den EM-Titel geholt.