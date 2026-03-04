Menü Suche
Neuling mischt im Bayern-Training mit

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Richard Ajayi mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Bei der Einheit des FC Bayern am heutigen Mittwoch war ein neues Gesicht zugegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, durfte der erst 16-jährige Richard Ajayi erstmals mit den Profis des deutschen Rekordmeisters trainieren.

Das Linksverteidiger-Talent ist vorrangig für die U17 der Münchner am Ball, bestritt dort in dieser Saison 14 Einsätze. Auch für die U19 absolvierte Ajayi bereits vier Spiele. Der Nigerianer war im Sommer 2022 im Alter von zwölf Jahren vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen in den Bayern-Nachwuchs gewechselt.

